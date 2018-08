Der Rat von Charité-Arzt Ingo Fietze: direkt am Schreibtisch wegdösen. "Je unbequemer, desto besser." Dann wache man nach einer Viertelstunde wieder auf und versinke nicht im Tiefschlaf.

Snoozing is losing? Wer am Schreibtisch ein Nickerchen macht, erntet Spott. Doch ausgeschlafene Mitarbeiter bringen mehr Leistung, das erkennen erste Konzerne. Aber nicht unbedingt in Deutschland.