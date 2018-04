Datenbrillen gefährden Augen nicht

Köln. Virtual Reality ist nicht nur ein Thema für Computerspieler. Manche Berufstätige arbeiten heute schon mit Datenbrille, vor allem in der Industrie. Den Augen schadet ein Dauereinsatz der Geräte nicht, erklärt der Tüv Rheinland.

Manche Arbeitnehmer empfinden es aber trotzdem als Belastung, mehrere Stunden am Stück mit Datenbrille zu arbeiten. Ein Grund dafür ist, dass Berufstätige den Kopf mit Datenbrille eher wenig bewegen. So entstehen Verspannungen in den Schultern und am Nacken. Zudem starren die Augen oft nur auf eine Stelle - nämlich dahin, wo die Datenbrille Arbeitsanweisungen oder Hilfestellungen einblendet. Das strengt die Augen mehr an als ständige Bewegung.