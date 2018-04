Zwiebel-Prinzip hilft gegen Temperaturstreit im Büro

Konstanz. Während der Büro-Nachbar schon das Sakko ablegt, zieht die Kollegin noch mal ihren Schal fester. Menschen haben ein extrem unterschiedliches Temperaturempfinden - was dem einen viel zu kalt ist, ist dem anderen gerade angenehm.

"Die Körperkonstitution spielt hier eine große Rolle", sagt Valentin Goetz vom Institut für Betriebliche Gesundheitsberatung (IFBG). "Insbesondere Muskulatur und Unterhautfettgewebe haben einen entscheidenden Einfluss auf das jeweilige Temperaturempfinden." Im Büro kann das für Streit sorgen. Denn mancher heizt sein Büro gerne nach dem Prinzip Sauna, andere verfahren eher nach dem Modell Eishalle. Goetz empfiehlt deshalb das Zwiebel-Prinzip - also möglichst viele Schichten übereinander zu ziehen, die sich dann je nach Thermometerstand an- oder ablegen lassen. "Es dient der Aufrechterhaltung unserer Konzentration, wenn der Körper nicht durch einen ständigen Temperaturausgleich abgelenkt ist." Denn dieser Ausgleich kostet Energie - die dann an anderer Stelle fehlt.