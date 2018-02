Drei Tipps für Vorträge ohne Powerpoint

Hannover. Bei Präsentationen passiert es leicht, dass viel Text über die Leinwand flimmert, aber wenig hängenbleibt. Wichtig ist es, Inhalte einprägsam zu vermitteln. Vorträge kommen auch ohne Powerpoint und Leinwand aus - drei Tipps von Experten auf der Bildungsmesse Didacta (20. bis 24.2.).

- Wäscheleine: Als analoge Alternative bietet sich eine Wäscheleine an, sagt Barbara Messer, Coach aus Barsinghausen bei Hannover. An die Leine kommen Zettel als "Folien" - das ergibt einen Hingucker. Die Schnur wird hüfthoch am Bühnenrand entlang gespannt, so dass Zuschauer den Dozenten noch gut sehen können. Die Zuhörer lassen sich einbinden, indem zwei von ihnen die Enden der Leine halten. Teilnehmer können die Wäscheleine hinterher abfotografieren und sehen so am Ende alle Punkte des Vortrags auf einen Blick, erklärt Messer.