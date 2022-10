EuGH: Löschen von persönlichen Daten soll einfacher werden

Die persönlichen Daten aus dem Telefonbuch löschen lassen? Das soll laut einem EuGH-Urteil in Zukunft noch einfacher möglich sein. Was Kunden von Telefonanbietern dafür tun müssen.

Luxemburg. Das umfangreiche Löschen persönlicher Daten aus

Verzeichnissen wie Telefonbüchern könnte künftig wesentlich einfacher

werden.

Haben Telefonanbieter die Kundendaten an andere Anbieter und

Suchmaschinen weitergegeben, müssen sie auch dafür sorgen, dass dort

die Einträge gelöscht werden, wenn die Kunden sie darum bitten. Diese

müssen die Löschung nicht bei jedem Unternehmen einzeln beantragen,

teilte der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag (27. Oktober) in Luxemburg mit (Rechtssache C-129/21).

Hintergrund des Urteils ist eine Klage gegen den belgischen

Telefonanbieter Proximus, der unter anderem Telefonauskunftsdienste

und Verzeichnisse mit persönlichen Daten wie Namen, Adressen und

Telefonnummern anbietet. Diese werden von anderen Anbietern an

Proximus übermittelt und Proximus leitet sie auch an andere Anbieter

und Suchmaschinen wie Google weiter. Dafür braucht es bislang nur

eine einzige Einwilligung der Kunden.

Ein Kunde klagte nun, weil seine neue Telefonnummer in einem solchen

Verzeichnis stand, ohne dass er eingewilligt hatte. Proximus wehrte

sich und argumentierte, dass die Einwilligung des Kunden für die

Veröffentlichung seiner Daten in Telefonverzeichnissen nicht

erforderlich sei. Vielmehr müssten sie nach einem sogenannten

Opt-out-Verfahren selber beantragen, nicht aufgeführt zu werden.

Solange das nicht geschehe, müssten Daten nicht gelöscht werden.

Dem folgte der EuGH nicht. Bevor die Daten veröffentlicht werden,

müssen die Kunden einwilligen. Durch diese Einwilligung könnten dann

zwar auch andere Unternehmen die Daten verarbeiten, sofern damit der

gleiche Zweck verfolgt wird. Genauso reicht es dann aber aus, nur ein

einziges Mal seine Einwilligung zu widerrufen - egal ob gegenüber dem

eigenen Anbieter oder einem der anderen Unternehmen, die die Daten

verwenden. Die Telefonanbieter sind dann verpflichtet, den Widerruf

weiterzuleiten und dafür zu sorgen, dass die Daten gelöscht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Geld