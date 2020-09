Baufinanzierung Hypothekenzinsen so niedrig wie nie

Die Konditionen könnten kaum besser sein: Hypothekenzinsen sind derzeit so niedrig wie nie.

Billig, billiger, Hypothek - so in etwa lässt sich die Entwicklung der Zinsen für Immobilienkredite auf den Punkt bringen. Allerdings kommen längst nicht alle Käufer in den Genuss tiefer Zinsen.