Nur mit Kredit- und Debitkarte Smartphone-Bezahldienst Apple Pay in Deutschland gestartet

Apple Pay ermöglicht kontaktloses Bezahlen mit dem iPhone oder der Apple Watch. Jetzt steht der Dienst auch in Deutschland zur Verfügung.

Deutschland gilt weiter als Bargeldland. In der Branche geht man aber davon aus, dass sich das schneller ändern könnte als bisher, wenn Kunden an der Kasse nur ihr Telefon zücken müssen. Nach Google geht nun auch Apple mit seinem Smartphone-Bezahldienst an den Start.