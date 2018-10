Hilfsorganisationen Tsunami in Indonesien: Hier kann man spenden

Ein Mann rettet nach dem Erdbeben Gegenstände aus den Trümmern in Palu.

Nach dem Erbeben und dem Tsunami in Indonesien ist die Not der betroffenen Menschen groß. Wer mit einer Spende helfen möchte, kann sich an folgende internationale Organisationen wenden.