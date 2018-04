"Focus"-Bestseller: Neueinstieg für Franziska Rubin

München. Informationen und Tipps für einen erholsamen und gesunden Schlaf vermittelt TV-Ärztin und Autorin Dr. med. Franziska Rubin in ihrem neuen Buch. Mit "Meine sanfte Medizin für einen guten Schlaf" gelingt ihr der Neueinstieg auf Platz sieben der Ratgeber-Bestsellerliste.

Den ersten Platz behauptet in dieser Woche Dr. med. Petra Bracht mit "Intervallfasten". Unverändert auf Rang zwei hält sich "Das Kind in dir muss Heimat finden" von Stefanie Stahl. Von der Fünf auf die Drei klettert Alexandra Reinwarth mit "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg".