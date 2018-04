Wo Sparer Zinsen bekommen können

Frankfurt/Main. Was für Kreditnehmer ein Segen ist, ist für Sparer ein Fluch: die derzeitige Niedrigzinsphase. Wer kein Kursrisiko bei der Geldanlage möchte, der muss nach guten Produkten lange suchen.

Das Girokonto jedenfalls ist zur Geldanlage eher nicht geeignet, findet Max Herbst von der unabhängigen FMH-Finanzberatung in Frankfurt. Denn da gibt es in der Regel gar keine Zinsen. Und damit verlieren Sparer unter dem Strich sogar. Drei Fragen dazu an Max Herbst.