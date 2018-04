"Finanztest": Zahnzusatzversicherungen werden besser

Berlin. Zahnarztrechnungen können ins Geld gehen. Zahnzusatzversicherung können daher ein sinnvoller Schutz sein, besonders bei teurem Zahnersatz wie etwa Implantaten.

Die gute Nachricht: Die Tarife sind in den vergangenen Jahren besser geworden, hat die Stiftung Warentest in einem Test von 220 Zahnzusatzversicherungen herausgefunden. So schnitten in der aktuellen Untersuchung 70 Tarife mit "sehr gut" ab, berichtet die Zeitschrift " Finanztest " (5/2018). Beim Test 2008 waren es von 83 analysierten Tarifen gerade einmal 3.