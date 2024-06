Frankfurt/Main. Die Stagnation am deutschen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Zwar legte der Leitindex Dax im frühen Handel leicht zu, die jüngste Handelsspanne von etwa 18.000 bis knapp 18.400 Punkten hat aber weiter Bestand. Anleger könnten sich vor den am Freitag anstehenden Konsum- und Preisdaten aus den USA zurückhalten, hieß es. Der Dax lag in den ersten Handelsminuten mit 0,2 Prozent im Plus bei 18.192 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag mit 0,1 Prozent ebenfalls leicht im grünen Bereich bei 25.366 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich ebenfalls gut behauptet.

