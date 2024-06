Berlin. Wer zu den Großevents in den Städten übernachten will, muss tief in die Tasche greifen. Die Zimmerpreise steigen um bis zu 113 Prozent.

Für Fans wird dieser Sommer richtig teuer. Mega-Events wie die EM-Fußballspiele oder Konzerte von Taylor Swift und Rammstein lassen die Hotelpreise rund um die Veranstaltungstage in den jeweiligen Veranstaltungsorten kräftig steigen. Dies hat eine Auswertung der Buchungen bei dem Vergleichsprortal Check24 ergeben, die dieser Redaktion vorliegt.

Wer beispielsweise für den 2. Spieltag der Fußball-EM vom 19. auf den 20. Juni in München übernachten will, muss für eine Unterkunft pro Nacht und Zimmer durchschnittlich 272 Euro bezahlen – und damit 94 Prozent mehr als sonst. Im Vergleich zur darauffolgenden Woche kostet ein Doppelzimmer sogar 431 Prozent mehr. Die Fußball-EM-Spiele und andere Events treiben den Durchschnitt der Übernachtungspreise von Juni und Juli kräftig in die Höhe – auch in anderen Städten.

In Dortmund steigen die Kosten für eine Übernachtung an Spieltagen am stärksten. Am 25. Juni zahlen Reisende in Dortmund 371 Euro je Nacht und Zimmer. Das sind 188 Prozent oder 242 Euro mehr als im Monatsdurchschnitt. In Gelsenkirchen liegen die durchschnittlichen Hotelkosten je Nacht und Zimmer am jeweils teuersten Spieltag bei 318 Euro und damit um 113 Prozent. In Stuttgart steigen die Preise im Schnitt um 88 Prozent auf 221 Euro.

Fußball & Taylor Swift: Ein Preisvergleich der Hotels kann sich auszahlen

Deutlich moderater ist der Preisanstieg in Berlin und Hamburg zu. Allerdings ist in den beiden Städten der Monatsdurchschnitt für eine Übernachtung ist generell vergleichsweise hoch. Reisende zahlen in Berlin im Juni und Juli im Schnitt 144 Euro pro Nacht und Zimmer, am teuersten Tag 195 Euro und damit 36 Prozent mehr als sonst. In Hamburg steigen die Preise von 152 Euro im Schnitt auf bis zu 204 Euro, was einem Plus von 34 Prozent entspricht.

„Aufgrund der hohen Übernachtungskosten ist es in diesem Eventsommer besonders lohnenswert, Anbieter und Preise zu vergleichen“, sagt Markus Gößler, Geschäftsführer Hotel bei Check24. So könnten Reisende derzeit auch am teuersten Tag in München noch bis zu 20 Prozent oder 161 Euro sparen. „Wer nur einen Städtetrip plant, sollte im Sommer auf Termine ausweichen, an denen keine Großevents stattfinden. Dann sind deutlich mehr Hotels verfügbar und die Preise bezahlbarer.“

Auch anreisende Muskifans müssen tiefer in die Taschen greifen. So tritt Sängerin Taylor Swift im Zuge ihrer „Eras“-Tour in drei deutschen Städten auf. In Hamburg steigen an den Konzerttagen am 23. und 24. Juli die durchschnittlichen Kosten für eine Hotelunterkunft je Nacht und Zimmer um 19 Prozent auf 180 Euro. Obwohl der Monatsdurchschnitt für Juni und Juli in München mit 140 Euro bereits sehr hoch ist, treiben die Taylor-Swift-Konzerte am 27. und 28. Juli 2024 die Hotelpreise nochmals um 28 Prozent auf 179 pro Nacht und Zimmer nach oben.

In Gelsenkirchen steigen die Hotelkosten wegen der Konzerte von Swift am 17., 18. und 19. Juni 2024 sogar um 119 Prozent auf 326 Euro. Auch an den Konzerttagen der deutschen Rockband Rammstein in Gelsenkirchen klettern die Kosten je Nacht und Zimmer um bis zu 120 Prozent auf 327 Euro, wie die Auswertung von Check24 ergeben hat.