Berlin. FTI ist in die Insolvenz gerutscht. Tausende Reisende bangen um ihren Urlaub. Was Betroffene jetzt wissen müssen.

Schock für Tausende Urlauber vor den Sommerferien! Europas drittgrößter FTI-Touristik ist pleite. Schon ab Dienstag, dem 4. Juni, drohen Reisen auszufallen. Was Reisende jetzt wissen müssen und welche Ansprüche sie haben, lesen Sie hier.

FTI-Pleite: Kriege ich mein Geld zurück?

Seit 2021 gibt es den Deutschen Reisesicherungsfonds. Dieser soll sich bei einer Pleite eines Reiseanbieters um die Erstattung der Vorauszahlungen der Kunden, gegebenenfalls den Rücktransport gestrandeter Urlauber sowie deren Unterbringung bis zum Rücktransport kümmern.

Der Fonds war nach der Involvenz von Thomas Cook ins Leben gerufen worden. Er wird von Bundesjustizministerium beaufsichtigt. Der Staat musste damals einspringen, um die Kosten der Pleite aufzufangen.

Sicherungsschein: Welche Dokumente muss ich haben?

Reiseveranstalter haben grundsätzlich eine Sicherungspflicht. Das heißt: Nach § 651 r Absatz 1 BGB muss er den Reisepreis erstatten, wenn er zahlungsunfähig wird oder einem Insolvenzverfahren unterliegt. Was Urlauber, die eine Reise mit FTI gebucht haben, als erstes heraussuchen sollten, ist der Sicherungsschein. Dieser bestätigt, dass ein Reiseveranstalter bei einer Insolvenz abgesichert ist. Er deckt den gezahlten Reisepreis, die Anzahlung und Kosten für eine gegebenenfalls selbst organisierte Rückreise ab.

Wie komme ich aus dem Urlaub zurück, wenn ich mit FTI verreist bin?

FTI versucht laut eigener Aussage dafür zu sorgen, dass niemand im Urlaub strandet. „Derzeit wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die bereits angetretenen Reisen auch planmäßig beendet werden können“. Wo dies nicht möglich sei, werde eine Rückreise zum ursprünglichen Abflugort organisiert werden. Weiter heißt es dazu: „In Abstimmung mit Dienstleistern des Deutschen Reisesicherungsfonds werden Sie in diesem Fall direkt kontaktiert.“Das Nachrichtenportal FOCUS Online berichtet, dass aktuell etwa 65.000 Menschen mit FTI verreist seien.

Fällt meine mit FTI gebuchte Reise auf jeden Fall aus?

Ob alle Reisen nun ausfallen, ist noch offen. Bislang ist lediglich davon die Rede, dass noch nicht begonnene Reisen ab dem morgigen Dienstag (4. Juni) nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden können. Befindet sich ein Reiseveranstalter in der Insolvenz, sollten Urlauber diesen kontaktieren, um herauszufinden, ob die Reise trotzdem stattfinden und ansonsten eine Rückzahlung verlangen.

„Ich weiß nicht, wer mein Reiseveranstalter ist.“ Wo werden FTI-Reisen verkauft?

FTI selbst teilt dazu mit: „Die betroffenen Leistungen konnten in gängigen Reisebüros, auf Online-Buchungsplattformen wie Sonnenklar.tv, Check24, Ab-In-den-Urlaub, HolidayCheck, etc. oder auf unseren eigenen Buchungsplattformen (fti.de, fti.at, fti.ch, fti.nl, 5vorflug.de, drive.de, ...) gebucht werden.“

Nicht betroffen seien gebuchte Leistungen bei Drittanbietern (wie z.B. TUI, Alltours, DERTOUR, vtours). Hier sei die FTI Touristik GmbH lediglich als Vermittler aufgetreten.

Welche Marken sind alles betroffen?

Die Insolvenz der FTI Touristik GmbH betrifft verschiedene Marken der FTI in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Dazu gehören auch die Marke 5vorFlug in Deutschland, die BigXtra GmbH, sowie die Mietfahrzeugs-Marken DriveFTI und Cars and Camper.

Der Artikel wird fortlaufend mit weiteren Informationen ergänzt.