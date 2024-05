Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen geöffnet. Der Dax legte in den ersten Minuten 0,3 Prozent zu auf 18.826 Punkte. Damit bewegt sich der deutsche Leitindex in kleinen Schritten wieder auf sein Rekordhoch von Mitte Mai bei 18.892 Punkten zu. Zwischenzeitlich hatte die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken zu einer kleinen Korrektur bis auf 18.515 Punkte geführt.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen geöffnet. Der Dax legte in den ersten Minuten 0,3 Prozent zu auf 18.826 Punkte. Damit bewegt sich der deutsche Leitindex in kleinen Schritten wieder auf sein Rekordhoch von Mitte Mai bei 18.892 Punkten zu. Zwischenzeitlich hatte die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken zu einer kleinen Korrektur bis auf 18.515 Punkte geführt.

Der MDax der mittelgroßen Werte stieg am Dienstagmorgen um 0,3 Prozent zu 27.361 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, gewann 0,2 Prozent.

„Nach dem US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los“, betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „So niedrig wie gestern war das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Werten zuletzt am letzten Handelstag des Jahres 2023. Von daher muss sich heute erst zeigen, ob die gestrigen Kursgewinne nachhaltig sind.“

© dpa-infocom, dpa:240528-99-187415/2 (dpa)