Berlin. Ab Juni können keine Plastik-Bahncards mehr gekauft werden. Das müssen Sie jetzt wissen, um die Rabattkarte weiterhin zu nutzen.

Die Bahn schafft zum 9. Juni ihre roten Plastik-Bahncards ab. Die Bahncards 25 und 50 können dann nicht mehr wie bisher am Schalter gekauft werden. Künftig sollen Kunden ihre Bahncard in der Bahn-Navigator-App auf dem Smartphone hochladen und beim Schaffner bei Kontrollen vorzeigen. Dafür sind dann ein Kundenkonto bei bahn.de und die Smartphone-App DB Navigator nötig, teilte die Deutsche Bahn im März mit. Die digitale Bahncard wird also Standard. Darüber regt sich der ehemalige Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) auf.

Lesen Sie passend dazu den Bahn-Kommentar: Deutschland muss digitaler werden – und genauso die Bahn

„Mit diesem Digitalismus schießt die Bahn übers Ziel hinaus. Gerade Teile der älteren Generation werden damit regelrecht diskriminiert“, sagte Ramsauer, der von 2009 bis 2013 Verkehrsminister war, laut „Bild“. Und in Richtung des aktuellen Verkehrsministers Volker Wissing (FDP) kritisierte Ramsauer: „Mit mir als Minister hätte es das nicht gegeben.“

Wer kein Smartphone besitzt, kann auch in Zukunft eine analoge Bahncard bekommen. Im Kundenkonto auf bahn.de wird ein Ersatzdokument in Form eines PDF-Dokuments mit QR-Code zur Verfügung gestellt. Dieses sollen sich die Kunden dann zu Hause auf Papier ausdrucken oder kostenlos im DB Reisezentrum. „Zudem erhalten Sie in den DB-Reisezentren und DB-Agenturen wie gewohnt eine vorläufige Bahncard als Papierausdruck. Diese hat eine Geltungsdauer von drei Monaten und dient bei unmittelbarem Reiseantritt als Nachweis im Zug“, teilte die Bahn mit.

E-Mail-Konto zum Kauf von Bahncard notwendig

Der Kauf einer Bahncard wird in Zukunft aber in jedem Fall digitaler. „Der Kauf einer Bahncard ist nur mit einem Kundenkonto auf bahn.de möglich“, so die Bahn. Für das Anlegen eines Kundenkontos ist die Angabe einer gültigen, persönlichen E-Mail-Adresse erforderlich. „Diese benötigen wir zudem, um Ihnen die vertraglich notwendige Kommunikation zu übermitteln, zum Beispiel Informationen zur Nutzung Ihrer digitalen Bahncard oder die Buchungsbestätigung nach Kauf der Bahncard.“ Zu Werbezwecken sollen die Daten ohne weitere Einwilligung jedoch nicht genutzt werden können, verspricht die Bahn.

Plastik-Bahncard ade: Die DB will ab Juni die Bahncard hauptsächlich digital anbieten. © DPA Images | Martin Schutt

Schon heute verkauft die Deutsche Bahn 90 Prozent ihrer Fernverkehrstickets nach eigenen Angaben über digitale Kanäle. Vor zehn Jahren waren es noch 51 Prozent. Im Regionalverkehr liegt der Anteil der digital verkauften Fahrscheine bei 78 Prozent. Hier hat vor allem das Deutschlandticket für einen Sprung nach oben gesorgt. Das Deutschlandticket wird seit seiner Einführung offensiv als digitales Ticket beworben und von vielen Menschen in Apps genutzt.