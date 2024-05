Frankfurt/Main. Die nächste Hürde bei 19.000 Punkten scheint für den Leitindex Dax zunächst noch zu hoch zu liegen. Nach einem freundlichen Wochenauftakt am Pfingstmontag gab das Börsenbarometer in den ersten Handelsminuten um 0,15 Prozent auf 18.740 Punkte leicht nach. In der vergangenen Woche hatte der Dax knapp unter 19.000 Zählern ein Rekordhoch markiert.

Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Morgen um 0,51 Prozent auf 27 340 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone, gab um 0,36 Prozent nach.

