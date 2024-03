Frankfurt/Main. Die Märkte für Büro- und Handelsimmobilien stehen unter Druck. Viele Geldhäuser haben ihre Vorsorge für mögliche Rückschläge bereits erhöht. Die Bafin sieht aber die meisten Banken gut aufgestellt.

Das Gros der Banken in Deutschland wird die Krise an den Märkten für Büro- und Handelsimmobilien gepaart mit schwächelnder Konjunktur nach Einschätzung der Finanzaufsicht Bafin abfedern können. „Ja, wir machen uns Sorgen um gewerbliche Immobilienfinanzierungen“, sagte der oberste Bankenaufseher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Raimund Röseler, bei einer „Handelsblatt“-Tagung in Frankfurt. „Aber die deutschen Banken sind ganz überwiegend sehr gut kapitalisiert und werden deshalb auch einen kräftigen Gegenwind überstehen können – vorausgesetzt Risikomanagement und Governance stimmen.“

Weil mit dem Homeoffice-Trend weniger Büroflächen gebraucht werden, steht der Markt für diese Immobilien in vielen Ländern unter Druck. Zudem trifft der Kollaps der Immobilien- und Handelsgruppe Signa etliche Geldhäuser. Die Signa Holding hatte Ende November 2023 Insolvenz angemeldet, in den Wochen danach folgten weitere Gesellschaften aus dem Unternehmensreich des österreichischen Unternehmers René Benko. Viele Banken hierzulande haben wegen möglicher Kreditausfälle mehr Geld zurückgelegt.

Einige Institute möglicherweise existenziell betroffen

„Risiken bei Gewerbeimmobilien sehen wir vor allen Dingen in den USA“, sagte Röseler. Dort seien nur wenige deutsche Banken engagiert. „Da mache ich mir jetzt nicht flächendeckend Sorgen.“ Allerdings seien auch die hiesigen Gewerbeimmobilienmärkte derzeit schwach. „Da gibt es sicherlich die eine oder andere Bank, die da sehr exponiert ist“, sagte Röseler. Es gebe die ersten „Einschläge in den Bilanzen der Banken, aber nur bei ganz wenigen muss man die Sorge haben, dass sie wirklich existenziell betroffen sind“, sagte der Aufseher.

Allgemein rechnet Röseler mit einer Zunahme von Kreditausfällen im laufenden Jahr. Die Aufsicht sehe das aber als Normalisierung: Jahrelang seien die Quoten von Krediten, die nicht mehr bedient wurden, extrem niedrig gewesen. „Die werden jetzt etwas nach oben kommen. Das ist für die eine oder andere Bank schmerzhaft, aber das führt jetzt nicht zu einer Finanzkrise“, sagte Röseler.

