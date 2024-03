Frankfurt/Main. Die Warnstreiks legen erneut den Flugbetrieb lahm. Verdi will den Ausstand noch bis Samstagmorgen fortsetzen.

Die fortgesetzten Warnstreiks des Bodenpersonals haben auch heute für zahlreiche Flugausfälle bei der Lufthansa gesorgt.

Erneut sollen nur 10 bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Flüge stattfinden, sagte ein Unternehmenssprecher. Damit fallen erneut rund 1000 Flüge vor allem an den Drehkreuzen München und Frankfurt aus.

In Frankfurt und Hamburg konnten die Passagiere wieder zusteigen, nachdem am Vortag die Kontrollstellen für den Sicherheitsbereich wegen eines zusätzlichen Streiks des Sicherheitspersonals geschlossen geblieben waren. Verdi will den Ausstand noch bis Samstagmorgen um 7.10 Uhr fortsetzen. Lufthansa rechnet daher für Samstag noch mit anfänglichen Verspätungen und einigen Ausfällen. Der Flugverkehr solle sich dann im Laufe des Vormittags normalisieren.

