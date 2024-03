Frankfurt/Main. Vor einer Anhörung des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem US-Kongress bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt weiter in Lauerstellung. Der deutsche Leitindex Dax kam bis zum Mittag kaum von der Stelle und lag zuletzt 0,02 Prozent höher bei 17.701,53 Zählern. Auch der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte moderat um 0,10 Prozent auf 26.022,18 Zähler zu, während es auf europäischer Bühne für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,29 Prozent nach oben auf 4907,24 Zähler ging.

Nach einer beeindruckenden Gewinnserie mit sieben Rekordhochs in Folge kommt der deutsche Leitindex bisher in dieser Woche nicht vom Fleck. Die Anleger halten sich derzeit mit Blick auf den Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank am Donnerstag zurück. Zuvor gehört nun zur Wochenmitte Jerome Powell die Bühne. Unter Börsianern herrscht Sorge, der Fed-Lenker könnte bei seinem Auftritt vor dem US-Kongress die allgemein am Markt für Juni erwartete Zinssenkung infrage stellen.

