San Francisco. Multimillionär Pilnick rät: Wer knapp bei Kasse ist, sollte Cornflakes und Co. zu Abend essen. Der Tipp macht ihn zum Internet-Gespött.

„Sollen sie doch Cornflakes essen.“ So kann man einen zweifelhaften Ratschlag von Kellogg‘s-CEO Gary Pilnick zusammenfassen. Pilnick, der selbst über ein millionenschweres jährliches Einkommen verfügen darf, wandte sich damit in einem CNBC-Interview an US-amerikanische Haushalte, die in Zeiten steigender Lebensmittelpreise immer mehr ihres Einkommens dafür aufwenden müssen, dass am Abend ein Essen auf dem Tisch steht.