Frankfurt/Main. Nach zuletzt drei Bestmarken des Dax in Folge ist die Rekordjagd am Dienstag zunächst abgebrochen. Der deutsche Leitindex lag im frühen Handel 0,16 Prozent im Plus bei 17.443 Punkten. Am Vortag hatte er mit 17.460 Zählern eine Höchstmarke erklommen.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel lag am Dienstag mit 25 774 Punkten leicht im Minus. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte leicht zu.

Der Dax hatte zuletzt drei Börsentage in Folge ein Rekordhoch erreicht. Unter den Einzelwerten lagen Munich Re nach Geschäftszahlen leicht im Plus. Die Aktien des weltgrößten Rückversicherers waren zuletzt nach dem Anstieg über 400 Euro von einem Hoch zum nächsten geeilt. Die Münchener wollen ihren Aktionären eine deutlich höhere Dividende zahlen und erneut eigene Aktien zurückkaufen.

