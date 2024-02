Essen. Fieberhaft haben Toxikologen nach der Quelle eines gefährlichen Weichmachers gesucht. Nun wurden sie in Sonnenschutzmitteln fündig.

Seit Wochen suchen Toxikologen und Behörden in Deutschland und der EU nach der Herkunft des fruchtbarkeitsschädigenden Weichmachers DnHexP, dessen Abbauprodukt im Urin von Kita-Kindern in NRW und bundesweit auch bei Erwachsenen nachgewiesen wurde. Nun haben sie in Sonnenschutzmitteln erstmals eine relevante Quelle gefunden. Die Spur führt zur Chemischen Industrie.