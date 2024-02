Sie spielen mit dem Gedanken eines Teilverkaufs Ihrer Immobilie? Sie wissen aber nicht so recht, wie es funktioniert? Lassen Sie sich beraten.

Die eigene Immobilie war über Jahrzehnte nicht nur der Lebenstraum vieler Deutscher, sondern auch eine gute Anlage. Für die meisten Objekte gibt es eine solide Wertsteigerung zu verzeichnen.

Bis jetzt – denn der lange Zeit als überhitzt geltende Immobilienmarkt kühlt ab: Wer derzeit mit dem Gedanken spielt, sein Eigenheim zu verkaufen, bekommt immer seltener die Traumpreise von einst. Um finanzielle Freiheit zu sichern, gibt es aber eine gute Alternative: den Immobilien-Teilverkauf.

Bis zu 50 Prozent der Wohnung oder des Hauses lassen sich an verschiedene Anbieter verkaufen, ohne dass man seine vertraute Umgebung verlassen muss. So kann die Immobilie weiterhin bewohnt und ein Gesamtverkauf zu einem späteren Zeitpunkt angestrebt werden, zum Beispiel, wenn die Immobilienpreise wieder steigen. Der Erlös aus dem Teilverkauf ließe sich außerdem in eine energetische Sanierung investieren. Dies würde den Wert der Immobilie steigern und die Nebenkosten senken. Die perfekte Strategie, das Top-Investment vergangener Tage noch lukrativer für den Markt zu machen und gleichzeitig Geld zu sparen.

Verkäufer haben die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel sie von ihrer Immobilie verkaufen möchten. © EV LiquidHome GmbH

Der Teilverkauf ist das jüngste Modell der Immobilien-Verrentung im Allgemeinen. In anderen Ländern schon längst etabliert, bietet er auch hier immer mehr Menschen die Möglichkeit, Kapital aus ihrer eigenen Immobilie zu gewinnen.

Einer der bekanntesten Anbieter ist Engel & Völkers LiquidHome. Von Haus aus ein Partner mit jahrelanger Expertise im Immobilien-Segment. Vertrauen, Seriosität und Kompetenz sind die wichtigsten Attribute bei der Entscheidung zum Teilverkauf, die niemand leichtfertig treffen sollte. Das Unternehmen aus Hamburg setzt auf langjährige Partnerschaft statt auf kurzfristige Gewinne.

