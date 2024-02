Frankfurt/Main. Der Dax bleibt am Dienstag auf Tuchfühlung mit seinem Ende letzter Woche erreichten Rekordhoch. Der Leitindex lag in den ersten Handelsminuten mit 0,30 Prozent im Plus bei 16.955,11 Punkten und schielt damit weiter auf die knapp über 17.000 Punkten liegende Bestmarke. Der MDax lag mit 0,14 Prozent im Plus bei 25 624,66 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Starke Wirtschaftsdaten aus den USA dämpften zuletzt Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen der Notenbank. Das lastet aktuell auch auf dem Aktienmarkt.

© dpa-infocom, dpa:240206-99-886945/2 (dpa)