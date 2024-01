Berlin. Die GDL beendet den Bahnstreik frühzeitig. Trotzdem kann es immer noch zu Einschränkungen kommen. Besonders zwischen Berlin und Köln.

Ein Zeichen des guten Willens? Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihren Streik bei der Bahn am Montagmorgen frühzeitig beendet. Ursprünglich hatte die GDL zum Arbeitskampf bis Montagabend aufgerufen. In der Nacht auf Samstag verständigten sich die Gewerkschaft und die Bahn aber auf neue Verhandlungen über Tarifverträge und in diesem Rahmen auch auf einen vorzeitigen Streikabbruch.

Laut der Deutschen Bahn läuft nun alles wieder nach dem regulären Fahrplan ab. Es sei gelungen, ab Montagmorgen wieder in den Normalbetrieb zu wechseln, sagte eine Bahn-Sprecherin am Montag. Doch können sich Fahrgäste nach den fünf Steiktagen wirklich auf eine problemlose Fahrt freuen? Die Antworten zu den wichtigsten Fragen, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu:Das rät eine Psychologin den Lokführern und der Bahn

Sind ab Montagmorgen alle Züge wieder nach regulärem Plan unterwegs?

Das ist zumindest die Hoffnung der Deutschen Bahn. „Ab 2.00 Uhr am Montag versuchen wir im Fernverkehr wieder weitestmöglich das normale Angebot zu fahren“, sagte eine Sprecherin des Konzerns am Wochenende. „Da kommt es aber natürlich im Lauf des Montags vereinzelt noch zu Einschränkungen“, schränkte sie ein. Im Regionalverkehr erwartet die Bahn regionale Unterschiede beim Neustart nach dem Streik. „Auch da wird es am Montag sicherlich noch hier und da etwas ruckeln“, sagte die Sprecherin.

Doch laut der Webseite der Bahn fällt auf der Strecke Berlin - Köln noch jeder zweite angezeigte Fernzug aus. Für Fahrten zwischen Berlin und München werden dagegen keine Einschränkungen angezeigt. Das gilt beispielsweise auch für die Strecken Frankfurt - München und Hamburg - Köln.

Auch interessant:Bahn verpasst: Auch GDL-Chef Weselsky trifft der Streik

Müssen Tickets für Montag nun auch am Montag genutzt werden?

Nein. Die Bahn hatte die Zugbindung für Fahrkarten im Streikzeitraum aufgehoben, damit die Fahrgäste ihre Reisen flexibel verschieben und bei Bedarf auch erst nach dem Streik nachholen können. Dieses Angebot bleibt trotz der Verabredung zwischen Bahn und Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) über das vorzeitige Streik-Ende bestehen. „Alle Fahrgäste, die ihre ursprünglich für Mittwoch, 24.01.2024 bis Montag, 29.01.2024 geplante Reise verschieben möchten, können weiterhin ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen“, teilte die Bahn mit. Die Zugbindung sei aufgehoben.

Wo kann ich Informationen zu dem Fahrplan ab Montag finden?

Wer am Montag mit der Bahn fahren möchte, sollte vor allem die Fahrplaninformationen auf der Webseite der Bahn oder in der App DB Navigator im Blick halten. „Wir sind jetzt dran, alle unsere Fahrplaninformationen in die Auskunftsmedien zu übertragen, so dass jeder weiß, was am Montag möglich ist“, sagte Sprecherin Anja Bröker am Samstagnachmittag. Zudem würden Tausende Zugfahrten und die Schichten der Mitarbeiter über das Wochenende neu geplant, damit der Neustart am Montagmorgen gut gelingt.

Wann müssen Kunden mit dem nächsten Streik rechnen?

Zumindest die nächsten fünf Wochen bis einschließlich 3. März dürften ohne weitere Arbeitskämpfe bei der Bahn bleiben. Der Konzern hat sich mit der GDL darauf verständigt, ab dem 5. Februar unter Ausschluss der Öffentlichkeit und bei Bedarf mit Moderatoren über neue Tarifverträge zu verhandeln. Ziel sei es, bis Anfang März zu einem Abschluss zu kommen, hieß es von der Bahn. Wenn das gelingt, wären weitere Streiks bei der Deutschen Bahn auch in den nächsten Monaten ausgeschlossen.

Und was ist, wenn das nicht gelingt?

Ohne Einigung sind auch längere Streiks jederzeit wieder möglich. Seit der Urabstimmung unter den GDL-Mitgliedern darf Gewerkschaftschef Claus Weselsky dieses Mittel jederzeit anwenden, sofern ihn kein Arbeitsgericht stoppt. Die Gewerkschaft und der Konzern haben sich verständigt, dass die Verhandlungszeit auch noch über den 3. März ausgeweitet werden kann. Scheitert die Verhandlungsoffensive komplett, dürften die Zeichen aber wieder auf Eskalation und Arbeitskampf stehen.

Lesen Sie auch:Preise bei Flixbus steigen rasant: Wichtige Tipps zum Buchen

dpa/os