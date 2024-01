Dax beendet 2023 mit 20 Prozent Jahresplus

Frankfurt/Main. Der Dax hat den letzten Handelstag eines starken Börsenjahres mit einem moderaten Plus beendet. Die positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt wurde von den US-Börsen gestützt, die mit Gewinnen erwartet werden und zudem am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt hatten, bevor sie letztlich kaum verändert schlossen.

Im verkürzten Geschäft gewann der deutsche Leitindex 0,30 Prozent auf 16.752 Punkte. Damit blieb er nahe an seinem Rekordhoch, das Mitte Dezember bei etwas über 17.000 Punkten erreicht wurde. Im feiertagsverkürzten Wochenverlauf ergibt sich zwar nur ein kleines Plus von 0,3 Prozent und im Dezember ein Plus von etwas mehr als drei Prozent, doch für das letzte Quartal beläuft sich der Gewinn auf fast neun Prozent. Für das Gesamtjahr steht ein sattes Plus von 20,3 Prozent zu Buche.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Freitag um 0,27 Prozent auf 27.137 Zähler, was in Summe ein Jahresplus von 8,0 Prozent bedeutet.

Zentrales Thema war 2023 die Inflationsentwicklung und damit der Leitzins dies- und jenseits des Atlantiks. Sorgen über weiter steigende und auch über „hohe Zinsen für längere Zeit“ wechselten sich mit Hoffnungen auf bald erreichte Zinsgipfel ab. Das führte bereits im Sommer zu so mancher Talfahrt, aber auch zu Rekordläufen des deutschen Börsenbarometers. In den zurückliegenden Wochen mündeten die Hoffnungen schließlich in wachsenden Erwartungen, dass die Zinsen in naher Zukunft sinken. Eine fulminante Rally an den US-Börsen und auch hierzulande war die Folge und trieb die Indizes auf Rekordhöhen.

Im neuen Jahr nun steht laut Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, der Realitätscheck an. „Dann muss sich zeigen, wie sehr die Börsianer zum Jahresstart ins Risiko gehen. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren.“

Gewinner und Verlierer

Die Blicke richteten sich am Freitag nun auch auf die „Tops und Flops“ des Jahres im Dax. Favorit war 2023 die Aktie von Rheinmetall, die trotz einer Kursverdopplung 2022 um weitere rund 54 Prozent zulegen konnte. Dank der starken Entwicklung war der Rüstungskonzern im März in den Leitindex aufgestiegen. Als eine Folge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine stecken westliche Länder aktuell mehr Geld in die Rüstung.

Immobilien-Newsletter für Hamburg Bleiben sie auf dem Laufenden rund um die Themen Immobilien, Wohnen & Stadtentwicklung E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die Zalando-Aktie ging es mit einem Minus von rund 35 Prozent dagegen am steilsten abwärts im Dax, womit sich die Talfahrt des Vorjahres fortsetzte. 2022 hatte der Aktienkurs des Online-Modehändlers bereits mehr als die Hälfte eingebüßt. Kaufzurückhaltung der Kunden angesichts der hohen Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten belasteten die Modebranche ebenso wie hohe Lagerbestände und Verkäufe mit hohen Rabatten.

Europaweit sind die Börsen noch nicht alle geschlossen. Der EuroStoxx 50 stieg am frühen Nachmittag zuletzt um 0,38 Prozent auf 4532 Punkte. In Paris wurde ein ähnliches Plus verzeichnet. In London, wo die Börse bereits geschlossen ist, wurde ein kleines Plus von 0,14 Prozent verzeichnet. An der New Yorker Wall Street kündigte sich ein freundlicher letzter Handelstag an.

Der Euro kostete zuletzt 1,1055 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag deutlich höher auf 1,1114 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 1,95 Prozent am Vortag auf 2,03 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 1,26 Prozent auf 127,43 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,56 Prozent auf 137,40 Punkte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft