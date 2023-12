Importstopp für Smartwatch ausgesetzt – Apple-Patentstreit geht aber weiter

Washington. Der Patentstreit zwischen dem US-Technologiegiganten Apple und einem Medizintechnik-Unternehmen geht in die nächste Runde. Ein seit Dienstag geltender US-Importstopp für Apples Computer-Uhren des Konzerns wurde am Mittwoch vorläufig ausgesetzt.

Der Grund: Ein Berufungsgericht in Washington gab der US-Handelsbehörde ITC Zeit bis zum 10. Januar, um auf Apples Antrag für eine längere Pause zu antworten. Bis zum Abschluss des Berufungsverfahrens dürfen die Smartwatches weiter verkauft werden.

Kein Verkaufsstopp außerhalb der USA

Apple konnte die meisten Modelle seiner Uhr seit Dienstag nicht mehr in die USA einführen und SO nicht im Heimatmarkt verkaufen. Der Konzern hatte den Verkauf der Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 vorsorglich bereits vergangene Woche in den USA gestoppt. Auf den Verkauf in anderen Ländern hat die Entscheidung keinen Einfluss.

Die US-Medizintechnik-Firma Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen. Masimo setzte sich im Oktober in einem Verfahren vor der US-Handelsbehörde ITC durch. Diese hatte daraufhin die Einfuhr der Modelle untersagt. Das Weiße Haus hätte die Entscheidung mit einem Veto kippen können, verzichtete aber darauf.

Streit um die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut

Apple teilte vergangene Woche mit, dass der Konzern verschiedene Wege verfolge, um die Uhren weiter zu verkaufen. Eine Möglichkeit könnte sein, mit einer Software-Änderung die Masimo-Patente zu umgehen. Eine andere Möglichkeit wäre, den Sensor zur Messung des Sauerstoff-Gehalts zu deaktivieren. .

Ende 2022 hatte Apple selbst zwei Beschwerden gegen Masimo bei der ITC eingereicht– mit dem Vorwurf, die Smartwatch-Technologie von Apple abgekupfert zu haben. (fmg)

