Dax-Anleger greifen nach Rücksetzer wieder zu

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main. Nach dem Vortagesrücksetzer vom Rekordhoch hat der Dax am Freitagmorgen zum Auftakt wieder Gewinne verbucht. In den ersten Minuten kletterte der deutsche Leitindex um 0,45 Prozent auf 16.826,88 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte kletterte um 0,34 Prozent auf 27.291,11 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,44 Prozent.

Befeuert von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank Fed war der Dax am Vortag in den ersten Handelsminuten erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Kurz danach ging der Rekordjagd dann der Schwung aus, weil die Europäische Zentralbank (EZB) anders als zuvor die US-Notenbank Fed die Hoffnungen auf schon bald niedrigere Zinsen gedämpft hatte. Für die auslaufende Woche ergibt sich bislang eine leicht positive Bilanz für den Dax. Seit dem Oktobertief hat die Jahresendrally dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer damit einen Zuwachs von rund 15 Prozent beschert.

Im Tagesverlauf folgt mit dem „großen Verfall“ an den Terminbörsen ein weiteres Highlight der Woche, das die Kurse durchaus noch etwas schwanken lassen könnte.

