Immobilien Preise für Wohnungen in Hamburg fallen zum Teil deutlich

Weniger Angebote und zugleich fallende Preise: eine ungewöhnliche Situation am Hamburger Wohnungsmarkt. Die HafenCity zählt zu den attraktivsten Lagen der Stadt, hier sind die Preise hoch.

Exklusiv: Neuer Marktbericht für die Hansestadt. In welchem Bezirk die Abschläge am höchsten und wo am niedrigsten ausfallen.