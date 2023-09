Flüchtlinge sollen schneller arbeiten können

Ein Flüchtling aus Somalia arbeitet während eines Praktikums bei einem Industrieunternehmen in der Produktion. Es gibt Forderungen, die Arbeitsaufnahme für Flüchtlinge zu erleichtern.

Arbeitskräfte sind in Deutschland in zahlreichen Branchen gesucht, und viele Flüchtlinge wollen arbeiten. Die Wirtschaft will weniger Bürokratie, damit Asylbewerber zügig eine Beschäftigung aufnehmen können.