Der Dax hat seine Verluste vom Vortag zur Wochenmitte zunächst ausgeweitet. In den ersten Minuten nach Handelsbeginn ging es für den deutschen Leitindex am Mittwoch um 0,49 Prozent auf 15.639,26 Zähler abwärts. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte verlor 0,44 Prozent auf 26.971,20 Zähler. Ähnlich hoch war das Minus im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax rutscht vor US-Inflationsdaten weiter ab

Im Fokus steht im Tagesverlauf die Vorlage von Inflationsdaten in den USA. Ihnen kommt angesichts der in der kommenden Woche anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed hohe Bedeutung zu. Doch zunächst entscheidet an diesem Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB), ob sie das Zinsniveau weiter anhebt oder nicht.

