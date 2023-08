Foto: Stückgut by mutttels

Victoria Seidel (l.) und Insa Dehne vor dem umgebauten Standort von Stückgut by Muttels in der Rindermarkthalle.

Zwei Monate war der Stückgut-Standort in der Rindermarkthalle auf St. Pauli geschlossen. Was in dem Geschäft jetzt alles anders ist.