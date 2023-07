Noch denkt mit Blick auf die hohen Außentemperaturen kaum jemand an die nächste Heizperiode. Doch es lohnt sich, jetzt bereits auf die Gaspreise zu schauen, die stark sinken – auch in der Grundversorgung von E.on.

E.on passt den Tarif in der Grundversorgung kräftig nach unten an. Was Verbraucherschützer raten und was die Wettbewerber machen.