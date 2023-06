Chip-Entwickler NXP plant in Hamburg 400-Millionen-Euro-Projekt

IT-Entwickler NXP Chip-Konzern plant in Hamburg 400-Millionen-Euro-Projekt

Lars Reger ist der Deutschlandchef von NXP. Der Chipentwickler plant, in seiner Deutschlandzentrale in Lokstedt massiv zu investieren.

IT-Konzern hat am Standort in Lokstedt Großes vor. Und die Stadt will einen beträchtlichen Teil der Kosten übernehmen.