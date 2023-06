Flughafen Hamburg Air Defender: Zwei Landungen in Fuhlsbüttel nach Mitternacht

Ein Flugzeug im Landeanflug auf Hamburg: Zwei Maschinen landeten statt Montagabend erst in der ersten Stunde des Dienstags.

Am ersten Tag des Nato-Manövers Air Defender gab es zahlreiche Verspätungen am Flughafen Hamburg. Negativer Ausreißer auch am Dienstag.