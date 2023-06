Bayer, RWE, BASF: Dax-Konzerne schmieren beim Recyceln ab

Mikroplastik ist fast überall auf der Erde zu finden. Die Auswirkungen auf die Gesundheit sind noch weitgehend unklar. Auf einer UN-Konferenz in Paris diskutieren Vertreter zahlreicher Länder, wie sie das weltweite Problem des Kunststoffmülls in den Griff bekommen können.

Berlin. Wie schlagen sich Deutschlands größte Konzerne beim Thema Abfall und Recyceln? Im Vergleich zum vergangenen Jahr schneiden die DAX-Konzerne etwas besser ab: 69 Prozent recyceln durchschnittlich ihren Abfall. Das bedeutet eine Steigerung um acht Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Das ergibt eine Auswertung der Entsorgungspraxis der Dax-Unternehmen durch die Hamburger Firma Resourcify.

Im Umkehrschluss bedeutet das allerdings, dass 31 Prozent der Abfälle nicht recycelt werden. Das seien laut Resourcify rund vier Millionen Tonnen Müll pro Jahr. Im vergangenen Jahr führten die untersuchten DAX-Konzerne im Schnitt 61 Prozent ihrer Abfälle der Wiederverwertung zu. Rund 2,5 Millionen Tonnen fielen demnach damals im Jahr an.

Ein Viertel der Konzerne macht keine Angaben zum Recycling

Jedoch ist das Bild nicht vollständig: Zehn von 40 der DAX-Konzerne machen in den jeweiligen Jahres- oder Nachhaltigkeitsberichten, die Resourcify für die Auswertung nutzt, keine Angaben zu ihren Abfällen. Ein Viertel der DAX-Unternehmen wurden bei der Auswertung somit nicht berücksichtigt. Es gibt in Deutschland keine Pflicht, die Zahlen zu veröffentlichen.

In den großen Industriestätten der größten Konzerne Deutschlands entsteht viel Müll.

Foto: Frank Hammerschmidt / dpa

Und auch was genau „Recycling“ bedeutet, bleibt der Definition der Konzerne überlassen. So wird laut Resourcify bei nahezu allen Geschäftsberichten der untersuchten Unternehmen deutlich, dass die „thermische Verwertung“ (Müllverbrennung) als Teil des Recyclings angesehen wird.

Autobauer fallen als recycling-freudig auf

Von den 30 Dax-Unternehmen, die Resourcify ausgewertet hat, stechen drei Unternehmen heraus, die besonders viel Müll produzieren: RWE mit 4,5 Millionen Tonnen Müll und einer Recyclingquote von 16 Prozent. Platz zwei belegt BASF mit mehr als 2 Millionen Tonnen Abfall im Jahr und einer Recyclingquote von 47 Prozent. Das Trio vervollständigt Bayer mit einer Millionen Tonnen und einer Recyclingquote von 54 Prozent.

Insgesamt recyceln 70 Prozent der DAX-Konzerne, die die entstandenen Müllmengen in ihren jeweiligen Jahres- oder Nachhaltigkeitsberichten angeben haben, mehr als die Hälfte ihres anfallenden Mülls. Als besonders recycling-freudig fallen hier die Autobauer BMW, Mercedes Benz und die Porsche AG auf; sie haben mit über 95 Prozent jeweils eine herausragende Recyclingquoten. Gleichzeitig fällt hier aber auch besonders viel Müll an. So produzierte BMW 830.000 Tonnen und Mercedes Benz 949.000 Tonnen Müll. Vergleichsweise wenig fiel da bei der Porsche AG an mit 17,018 Tonnen.