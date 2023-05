Der Dax hat am Dienstag zum Auftakt etwas nachgegeben. Das Minus belief sich nach wenigen Minuten auf 0,14 Prozent beim Stand von 16.200,63 Punkten. Im US-Schuldenstreit gibt es zwar Bewegung, aber weiter keinen Durchbruch zwischen Weißem Haus und Republikanern. Ab Anfang Juni droht ein Zahlungsausfall der US-Regierung, wenn keine Lösung gefunden wird.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax mit mauem Start bei weiter ungelöstem US-Schuldenstreit

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte verlor am Dienstagmorgen 0,21 Prozent auf 27.525,56 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um gut 0,2 Prozent nach unten. Konjunkturseitig rücken am Vormittag Einkaufsmanagerindizes für Länder aus der Eurozone in den Blick.

