Nach den Verlusten am Vortag haben die Anleger im Dax am Mittwoch vorsichtig zugegriffen. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten des Xetra-Handels 0,17 Prozent auf 15.752,91 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel fiel hingegen um 0,42 Prozent auf 27.339,25 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,4 Prozent zu.

Börse in Frankfurt Dax stabil vor Zinsentscheid in USA

Frankfurt/Main. Nach den Verlusten am Vortag haben die Anleger im Dax am Mittwoch vorsichtig zugegriffen. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten des Xetra-Handels 0,17 Prozent auf 15.752,91 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel fiel hingegen um 0,42 Prozent auf 27.339,25 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,4 Prozent zu.

Tags zuvor war der Dax im frühen Handel zunächst mit 16.011 Punkten auf einen neuerlichen Höchststand seit Januar 2022 nach oben gelaufen. Letztlich nahmen die Anleger nach 15 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn jedoch Gewinne mit.

Zur Wochenmitte gehört die Aufmerksamkeit am Markt zunächst zahlreichen Quartalsberichten, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed in den Fokus rückt. Nach kräftigen Erhöhungen seit März 2022 wird an den Märkten nun mit nur noch einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft