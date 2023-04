Teileknappheit bremst Airbus, MTU und Safran aus

Airbus-Fertigung in Hamburger Stadtteil Finkenwerder: Engpässe etwa bei wichtigen Bauteilen machen Flugzeug- und Triebwerksherstellern weiter zu schaffen.

In der Corona-Krise stürzten Flugzeugbauer und ihre Zulieferer in eine Krise. Inzwischen können sich die Unternehmen über eine große Nachfrage freuen. Doch es hapert an Rohstoffen, Bauteilen und Personal.