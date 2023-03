Unkrautvernichter Bahn will ab diesem Jahr auf Glyphosat verzichten

Unter anderem an Bahndämmen soll künftig auf den Unkrautvernichter Glyphosat verzichtet werden.

Glyphosat ist ein hochumstrittener Unkrautvernichter. Die Bahn will ihn in diesem Jahr letztmals an ihren Trassen verwenden. Doch die Alternative kann noch nicht sofort eingesetzt werden.