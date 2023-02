Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax steigt weiter und nähert sich Zwölfmonatshoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Auch dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen stieg der deutsche Leitindex in den ersten Minuten um 0,66 Prozent auf 15.608,79 Punkte. Das vor einer Woche erreichte Zwölfmonatshoch von 15.658 Punkten ist damit wieder nah.