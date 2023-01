Dax mit kleinem Minus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag vorerst weiter zurückgehalten. Nach Vortagesverlusten an den New Yorker Börsen gab der Dax wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung um 0,26 Prozent auf 15.086,71 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,60 Prozent auf 28.694,92 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand 0,2 Prozent tiefer.

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag vorerst weiter zurückgehalten. Nach Vortagesverlusten an den New Yorker Börsen gab der Dax wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung um 0,26 Prozent auf 15.086,71 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,60 Prozent auf 28.694,92 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand 0,2 Prozent tiefer.

Vor allem die Technologietitel an der US-Börse Nasdaq waren zum Wochenauftakt unter Druck geraten. Die noch immer hohe Inflation und die Unsicherheit über den Kurs der Geldpolitik im Ringen gegen die Teuerung halten die Kurse zurzeit in Schach. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt, gefolgt von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England am Donnerstag.

