EZB will im Kampf gegen die Inflation Kurs halten

Der Höhepunkt der Inflation scheine erreicht zu sein, sagte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Davos. Sie will die Teuerung rasch auf zwei Prozent reduzieren.

Davos. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, will den Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen fortführen. „Kurs zu halten ist mein geldpolitisches Mantra“, sagte Lagarde am Freitag während einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos.

Dies gelte auch unabhängig davon, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht scheine, sagte Lagarde. „Wir werden tun, was nötig ist.“ Die Aufhebung der strikten Corona-Maßnahmen in China stelle eine zusätzliche Inflationsgefahr dar.

Bereits am Donnerstag hatte Lagarde davon gesprochen, dass die Inflation „viel zu hoch“, sei. Die EZB sei entschlossen, die Inflation rasch auf zwei Prozent zu reduzieren. Auf eine Frage, warum an den Finanzmärkten der Kurs der Notenbank möglicherweise unterschätzt werde, sagte sie: „Ich würde diesen nahelegen, ihre Position zu überdenken.“

Die EZB hatte im Dezember den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte angehoben und zugleich weitere Erhöhungen in dieser Größenordnung in Aussicht gestellt. Dies wurde jedoch am Mittwoch durch einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg in Zweifel gezogen. Laut dem Bericht gibt es Diskussionen, ob auf der übernächsten Sitzung im März das Zinserhöhungstempo verlangsamt werde. Jedoch haben sich seitdem neben Lagarde auch andere Notenbankvertreter für eine Fortsetzung eines entschlossenen Kurses ausgesprochen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft