Nach Brexit: Britische Unternehmen kämpfen mit Exporthürden

Lukrative Handelsverträge und neue Freiheiten, das versprach der Brexit. Doch auch knapp drei Jahre nach dem EU-Austritt kämpfen viele Unternehmen gegen Barrieren an - oder haben sogar schon aufgegeben.

London. Der Anteil kleinerer Unternehmen in Großbritannien, die ins Ausland exportieren, ist nach dem Brexit zurückgegangen. „Einer von acht Exporteuren hat zeitweise oder endgültig seine Verkäufe in die EU eingestellt - und ein weiteres Zehntel erwägt dies“, sagt Lucy Monks vom Branchenverband Federation of Small Businesses, der kleinere Firmen und Selbstständige vertritt.

Aktuell exportiere noch rund ein Fünftel dieser Unternehmen seine Güter oder Dienstleistungen ins Ausland - dies ist nach Angaben des Verbandes der niedrigste Stand seit Beginn der Pandemie, als Einschränkungen den Handel insgesamt einbrechen ließen.

Großbritannien hatte Ende Januar 2020 die Europäische Union verlassen und ist seit Januar 2021 auch nicht mehr Mitglied der EU-Zollunion und des -Binnenmarkts. Zwar sichert der im letzten Moment vereinbarte Brexit-Handelsvertrag in den meisten Bereichen Zollfreiheit. Dennoch kommt es wegen gestiegener bürokratischer Anforderungen zu Schwierigkeiten im Handel.

„Kleine Unternehmen wollen Handel treiben und neue Märkte erschließen, aber sehen sich weiterhin Hürden gegenüber“, sagte Monks, die beim Branchenverband für internationale Beziehungen zuständig ist. Dazu gehörten etwa höhere Lieferkosten und mehr Papiere, die auszufüllen seien.

Der Verband erhofft sich künftige Erleichterungen durch eine geplante Digitalisierung von Handelskontrollen. Auch bei der Aushandlung weiterer Handelsverträge müsse die britische Regierung die Herausforderungen und Bedürfnisse kleinerer Unternehmen berücksichtigen, mahnte Monks.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft