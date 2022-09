Elektromobilität Schnellladesäulen: Hamburger Spezialist strebt an die Börse

Der Gründer von Cut Power, Karl Eberhard Hunke, vor einer Schnellladesäule des Unternehmens in Hamburg.

Cut Power will in den nächsten drei Jahren 6000 Anlagen bundesweit installieren. Exklusiver Auftrag am Schloss Sanssouci.