Dax bleibt vor Powell-Rede im Aufwind

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Freitag vor einer mit Spannung erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell weiter zugelegt. Dank guter Vorgaben aus den USA und Asien gewann der deutsche Leitindex 0,46 Prozent auf 13.333,32 Punkte. Der Dax knüpfte damit an die vergangenen beiden Handelstage an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg im frühen Handel um 0,41 Prozent auf 26.178,22 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,6 Prozent an.

Powell wird sich am Nachmittag europäischer Zeit im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming äußern.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-521108/2 (dpa)