Putin warnt vor weiterer Senkung der Gaslieferungen

Der Kremlchef schickt während seines Besuchs in Teheran eine Botschaft gen Westen.

Die Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin.

Teheran. Russlands Präsident Wladimir Putin warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1.

Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, sagte der Kremlchef am Rande eines Treffens in Teheran der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

«Wir haben noch eine fertige Trasse - das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen», bot Putin gleichzeitig an.

© dpa-infocom, dpa:220720-99-84220/3 (dpa)