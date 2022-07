Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax legt leicht zu - Wochenbilanz bleibt tiefrot

Frankfurt/Main. Zum Ende einer schwachen Woche hat sich der Dax am Freitag erst einmal stabilisiert.

Die Kaufbereitschaft der Anleger hielt sich aber in Grenzen: In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 12.557,55 Punkte zu, was auf Wochensicht immer noch ein Minus von rund dreieinhalb Prozent bedeutet.

