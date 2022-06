Gleichberechtigung Diskriminierungsklage: Google strebt Millionendeal an

Google will einen jahrelangen Rechsstreit beenden.

In der Sammelklage, der sich über 15.000 Frauen anschlossen, geht es vor allem um den Vorwurf, dass Frauen in gleichen Positionen weniger verdienten als Männer. Google will den Rechtsstreit nun beilegen.